16 de diciembre de 2025 - 12:56

El argentino Santiago Montiel gana el Premio Puskas

El delantero de Independiente de Avellaneda, Santiago Montiel, se hizo acreedor del premio Puskas al mejos gol de la presente temporada.
El argentino Santiago Montiel, gracias a su espectacular chilena con el Independiente ante el Independiente Rivadavia, ha sido galardonado con el premio Puskas de los The Best de la FIFA al mejor gol del año.

Por ABC Color

Montiel, primo de Gonzalo Montiel, exlateral del Sevilla que marcó el penalti definitivo de Argentina ante Francia en la final del Mundial de Catar 2022, anotó el tanto en mayo de este año durante un partido de la Liga argentina con una espectacular chilena desde fuera del área tras rechazar la defensa rival un saque de esquina.

En la publicación digital del diario argentino Olé se aprecia el momento justo de le chilena realizada por Santiago Montiel para anotar el gol que le valió el premio Puskas el mejor gol del año.
“No lo pensé, simplemente le di”, dijo tras su gran diana Montiel, que releva en el palmarés del premio a su compatriota Alejandro Garnacho cuando militaba en el Manchester United.

El galardón lleva el nombre del legendario delantero hispano-húngaro Ferenc Puskás y premia los tantos más espectaculares del curso, del 11 de agosto de 2024 al 2 de agosto de 2025.