Mbappé gana el pulso judicial al club PSG

Por distintos conceptos de aplicación del Código de Trabajo en vigor en Francia, Mbappé había reclamado casi 263 millones de euros (309 millones de dólares) a su anterior empleador, que solicitaba por su parte 440 millones de euros (517 millones de dólares) por daños y perjuicios.

Las peticiones de PSG fueron íntegramente rechazadas, mientras que las de Mbappé se vieron principalmente limitadas a las primas, salarios y vacaciones impagadas en la parte final de su contrato, siendo rechazado su reclamo de que el tipo de contrato fuera recalificado de temporal a indefinido.

El club campeón de Francia y de Europa estará también obligado a informar a sus hinchas de esta decisión, en la primera página de su sitio web durante un mes. Preguntados sobre un eventual recurso, los abogados de PSG prefirieron no hacer comentarios sobre ello.

Por su parte, “los representantes del señor Kylian Mbappé toman nota con satisfacción de la decisión comunicada en este día”, manifestaron los abogados del futbolista.

“Este veredicto confirma que los compromisos deben ser respetados. Reestablece una realidad sencilla: incluso en la industria del fútbol profesional rige el Derecho del Trabajo”, apuntaron.