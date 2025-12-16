Santi Giménez se queda sin Supercopa de Italia

El 'Bebote' no disputó los últimos siete duelos y no pisa el verde desde el pasado 28 de octubre, cuando fue sustituido ante el Atalanta por las molestias en su tobillo derecho que arrastra desde entonces.

Su proceso de recuperación pareció concluir hace dos semanas, cuando Massimiliano Allegri, entrenador del Milan, anunció que había recibido la aprobación médica. Sin embargo, su vuelta al campo nunca terminó de concretarse.

En las últimas horas, además, los medios italianos informan de que el jugador está valorando pasar por quirófano para solventar sus molestias, lo que el apartaría varios meses más de la dinámica.

En ese contexto aparece la posibilidad de que el Milan acuda al mercado invernal para reforzar la delantera, con el alemán Niklas Fullkurg, del West Ham, y el neerlandés Joshua Zirkzee, del Manchester United y ex del Bolonia, como principales candidatos.

El único gol de Giménez en lo que va de curso fue en Copa Italia ante el Lecce, el pasado 23 de septiembre.

El Milan, que viajará este martes a Riad, se medirá al Nápoles en las semifinales de la Supercopa italiana. En la otra parte del cuadro, Bolonia e Inter de Milán pugnan por el otro hueco en la gran final del lunes 22 de diciembre.