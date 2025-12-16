Tite es el nuevo técnico del Cruzeiro

Tite firmó un contrato por una temporada, hasta finales de 2026, y sustituirá en el cargo al portugués Leonardo Jardim, que el lunes abandonó el comando del conjunto celeste tras caer eliminado en las semifinales de la Copa de Brasil.

Lea más: Jardim deja el Cruzeiro

Conocido por su exitosa etapa en el Corinthians y sus seis años como seleccionador de Brasil, Tite estaba sin trabajo desde que en 2024 fue destituido como entrenador del Flamengo.

El preparador de 64 años optó entonces por pausar su carrera en los banquillos por motivos de salud. Ahora tomará las riendas de un Cruzeiro que viene de cuajar una buena temporada con Jardim y que el próximo año disputará la Copa Libertadores.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Adenor Leonardo Bachi ‘Tite’ dirigió a la selección brasileña entre 2016 y 2022, periodo en el que conquistó una Copa América (2019) , aunque no pasó de cuartos de final en los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De su paso por la selección, la afición y la prensa criticaron su obsesión por mantener el equilibrio entre defensa y ataque, y por desarrollar un juego discreto con algunos de los jugadores más creativos del mundo.

Su llegada a la Canarinha vino precedida por su brillante trabajo en el Corinthians, con el que conquistó dos Campeonatos Brasileños (2011 y 2015), una Copa Libertadores (2012), un Mundial de Clubes de la FIFA (2012) y una Recopa Sudamericana (2013).

También ganó títulos con Gremio e Internacional, los dos principales clubes del estado de Río Grande do Sul, su tierra natal. Nunca ha entrenado en el fútbol europeo y sus dos únicas experiencias en el extranjero han sido en el Al-Ain y el Al-Wahda, ambos de Emiratos Árabes Unidos. EFE