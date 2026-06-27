Colombia, con juego bonito, iguala a Portugal en duelo de clasificados

Los protagonistas del partido ingresaban al pasto de Miami con la clasificación en sus botines, y finalmente las selecciones de Colombia y Portugal igualaron 0-0, con un lindo juego cafetero que desniveló a su favor la posesión y las ocasiones de gol frente a la valla lusitana.

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Los tricolores culminaron en la vanguardia del Grupo K de la Copa del Mundo 2026, mientras los rojiverdes quedaron como escoltas, y jugarán contra Ghana y Croacia, respectivamente, en la fase de dieciseisavos.

Los sudamericanos no se amilanaron ante el favoritismo de los europeos en los papeles, y brindaron un festival de toques, con las mejores chances de desnivelar el marcador, inclusive con un tanto sobre el filo del cotejo, que tuvo intervención del VAR para “negar” el gol a Davinson Sánchez, adelantado por el “dedo gordo”.

SÍNTESIS

Cancha: Hard Rock Stadium de Miami. Árbitro: Alireza Faghani, Asistente 1: George Lakrindis, Asistente 2: Andrew Lindsay (todos australianos), Cuarto árbitro: Said Martínez,Quinto árbitro: Walter López (ambos hondureños), VAR: Jerome Brisard (Francia), AVAR: Hernán Mastrángelo (Argentina), SVAR: Mahmoud Ashour (Egipto).

Alineaciones

Colombia: Camilo Vargas; Juan Lucumí, Santiago Arias (87′ Daniel Muñoz), Gustavo Puerta, Déiver Machado, Davinson Sánchez; James Rodríguez (76′ Juan Quintero), Jhon Arias (76′ Kevin Castaño), Jefferson Lerma (60′ Richard Ríos); Luis Díaz y Juan Córdoba (60′ Luis Suárez). D.T.: Néstor Gabriel Lorenzo.

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Portugal: Diogo Costa; Rubén Dias Renato Veiga, João Cancelo (ST Diogo Dalot), Nuno Mendes (90+2′ Matheus Nunes); Bruno Fernandes, Rubén Neves (ST João Neves), Vitinha (Samuel Costa); Cristiano Ronaldo, João Félix (70′ Rafael Leão) y Pedro Neto. D.T.: Roberto Martínez Montoliú.

Amonestación: 86′ Gustavo Puerta (C).