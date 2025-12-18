2-1. El costamarfileño Martial Godo da el liderato para el Estrasburgo

El cuadro francés, que dependía de sí mismo para quedar líder de la clasificación, terminó con 16 puntos en seis partidos, con 5 victorias y un empate. Un prestigio que le permite jugar directamente los octavos de final y disputar el partido de vuelta como local.

El sueco Sebastian Nanasi adelantó al cuadro que dirige el inglés Liam Rosenior a los 11 minutos, pero el islandés Hoskuldur Gunnlaugsson empató la contienda (m.37).

Un encuentro igualado que decidió Godo, quien aprovechó una jugada con muchos errores en área rival para recoger el balón y desde la derecha fulminar la portería con un tiro cruzado.