Perú gana 2-0 a Bolivia en amistoso disputado en la ciudad peruana de Chincha

Los goles peruanos fueron anotados por Piero Magallanes, delantero del Sport Huancayo, a los 86 minutos, y por Bassco Soyer, mediocampista del Gil Vicente, a los 90 minutos, tras una asistencia del delantero Juan Pablo Goicochea, jugador del Platense.

Tanto Magallanes como Soyer habían ingresado al partido en el segundo tiempo, como parte de las nuevas figuras que alinearon este domingo por órdenes del técnico encargado Gerardo Ameli.

Perú presentó a un conjunto juvenil convocado por la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (Safap), dado que no se trató de una fecha oficial FIFA y la bicolor ha quedado ya fuera de la Copa del Mundo.

Durante el encuentro, hubo pocas ocasiones de gol en ambos equipos y más bien se presentaron conatos de bronca desde el inicio, después de una falta del capitán boliviano, Diego Medina, contra el delantero Matías Succar que generó la reacción de ambos bandos.

Al finalizar el partido, Medina comentó que se trató de un partido "muy cerrado hasta casi el final" y añadió que "de una pelota controlada nos hacen el primer gol, nos desconcentramos y ahí se nos fue el partido".

El capitán de la Verde dijo que todos quieren ganarse un puesto en la selección y que los roces en el campo surgen por "la euforia y el interés de ganar".

Medina reconoció al rival como una selección buena, especialmente por los "goles de un equipo alterno", como el que enfrentaron este domingo.

La selección dirigida por el boliviano Oscar Villegas enfrentará en otro partido amistoso a Panamá el 18 de enero en la ciudad de Tarija.

Posteriormente, enfrentará a Surinam el próximo 26 de marzo en la ciudad de Monterrey en una de las semifinales de la repesca y, si gana, se medirá con Irak el 31 de ese mes por un lugar en el Mundial 2026, a jugarse en México-Estados Unidos-Canadá.

A su vez, el capitán de Perú, el arquero Pedro Gallese, declaró que este encuentro amistoso sirve para que algunos compañeros que vienen trabajando en sus clubes tengan la oportunidad de hacer un muy buen trabajo con la selección.

Sobre la convocatoria a un nuevo director técnico para la bicolor, Gallese dijo que los dirigentes "van a tener paciencia en buscar al técnico" que venga a trabajar con Perú.

El portero confirmó que ya tiene un pre acuerdo con el Deportivo Cali para integrarse a ese equipo en la próxima temporada y que sólo le faltan los exámenes médicos.