21 de diciembre de 2025 - 13:15
Raphinha adelanta al Barcelona de penalti y Renato Veiga es expulsado (0-1)
Vila-real (Castellón), 21 dic (EFE).- El Barcelona se adelantó con un gol de penalti de Raphinha en el minuto 12 en el partido de LaLiga de este domingo ante el Villarreal, que generó ocasiones de sobra para marcar un gol, pero la única que acabó dentro de la portería culé en la primera parte fue anulada por fuera de juego de Sergi Cardona.
Marcelino se desesperaba ante las múltiples ocasiones falladas por su equipo y, encima, se quedó con un jugador menos por la expulsión de Renato Veiga, que vio la roja directa en el minuto 39 tras una entrada a Lamine Yamal.