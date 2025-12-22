Nico González, baja ante la Real Sociedad y seria duda para la Supercopa

“La evolución de su lesión determinará su regreso a la competición”, explica el parte médico del club, que no especifica el periodo que deberá estar fuera de acción, aunque este tipo de lesiones requieren entre dos y tres semanas de baja como mínimo, sino más, dependiendo del futbolista, del proceso de recuperación y de la dimensión de la dolencia.

Nico González se perdería, en ese caso, el partido de LaLiga del próximo 4 de enero ante la Real Sociedad, pero también estaría muy en duda su participación en la Supercopa de España, una vez que sólo habrán transcurrido dos semanas y media desde su lesión ante el Girona hasta la semifinal del torneo en Arabia Saudí contra el Real Madrid.

El concurso en esa competición es complicado para el extremo argentino, dentro de unos plazos naturales de recuperación, aunque sí estaría ya a disposición de Diego Simeone, previsiblemente, para el encuentro de LaLiga contra el Alavés del 17 o 18 de enero.

Nico González es un titular fijo para Diego Simeone. En su primer curso en el Atlético, cedido con opción de compra desde el Juventus, ha jugado 21 partidos, 15 de ellos desde la alineación inicial.

Aparte de Nico, Simeone tiene también la baja contra la Real Sociedad y para la Supercopa de España de Clement Lenglet, por un esguince de alto grado en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha, sufrido el pasado miércoles, pero se espera que ya tendrá listos tanto a Álex Baena como José María Giménez, que ya ultiman su puesta a punto de sendas lesiones musculares. No han podido jugar los últimos cinco duelos.