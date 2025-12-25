América de México vende 49 por ciento de sus acciones a inversora estadounidense

Ollamani anunció en un comunicado “la formación de una alianza estratégica con General Atlantic (denominada “Grupo Águilas”) que será propietaria del América, del estadio Banorte y de los terrenos adyacentes al estadio”.

“Ollamani conservará una participación de control del 51 por ciento y continuará supervisando la dirección y visión estratégica de largo plazo del grupo, mientras que General Atlantic tendrá una participación del 49 por ciento en Grupo Águilas”, precisa el comunicado.

Desde la apertura de su oficina en Ciudad de México en 2015, General Atlantic ha invertido alrededor de tres mil millones de dólares en 14 empresas mexicanas. Para fortalecer esta alianza, General Electric y Ollamani se asociaron también con Kraft Analytics Group (KAGR), empresa estadounidense dedicada a servicios y tecnología especializados en análisis de datos y consultorías en las industrias del deporte y el entretenimiento.

Con sede en Foxborough, Massachusets, KAGR es una filial del grupo empresarial Kraft, propietario de dos equipos deportivos de Nueva Inglaterra: los Patriots del football americano (NFL) y el Revolution de la MLS, así como del estadio Gillette.

Fundado el 12 de octubre de 1916 por un grupo de jóvenes estudiantes, el América fue adquirido en 1959 por el empresario Emilio Azcárraga Milmo, propietario de Telesistema Mexicano, empresa predecesora de Televisa. Emilio Azcárrraga Jean, actual presidente de Grupo Ollamani (subsidiaria de Televisa), se desempeñará como presidente ejecutivo de Grupo Águilas.

“Esta nueva alianza estratégica nos posiciona para la siguiente fase de crecimiento mientras expandimos nuestro alcance y proporcionamos experiencias aún más inolvidables para los fans en México y el extranjero”, dijo Azacárraga Jean.

El América es el club más exitoso de la Liga mexicana con 20 títulos (16 de éstos en la era profesional). En México cuenta con más de 30 millones de aficionados y en Estados Unidos tiene más de 15 millones de seguidores. AFP