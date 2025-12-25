Flamengo lidera la clasificación brasileña de clubes

El club de Río de Janeiro, Flamengo, ratifica su hegemonía en el fútbol profesional de Brasil.

Al también campeón de la Liga brasileña en 2025 (Brasileirão), entrenado por el exjugador del Atlético Madrid, Filipe Luiz, le sigue en la segunda posición Corinthians -dos puestos arriba frente a 2025-, que el pasado domingo conquistó la Copa do Brasil al vencer en los penales a Vasco de Gama, en el Maracaná.

El top cinco lo completa Palmeiras, Atlético Mineiro y São Paulo, mientras que Fluminense y Botafogo ocuparon la sexta y séptima casilla.

Otro de los clubes más tradicionales del fútbol brasileño, Vasco da Gama, alcanzó la décima posición, tras subir cinco puestos frente al año anterior.

La lista es elaborada anualmente por la CBF a partir de la participación de los clubes en el Campeonato Brasileño y en la Copa do Brasil en los últimos cinco años. EFE