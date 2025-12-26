Muere a los 72 años el técnico Jean-Louis Gasset, ex Marsella y antiguo adjunto del PSG

Gasset, quien fue adjunto de Luis Fernández y, especialmente, de Laurent Blanc, está considerada una de las figuras más entrañables del balompié francés por sus valores humanos y carácter tranquilo que han sido rememorados este viernes por buena parte del fútbol de este país.

"Él marcó por su profesionalismo, amabilidad y voluntad de transmitir. Ha sido además un formidable símbolo de la cantera del Montpellier, algo que ha exportado a grandes clubes como el PSG, el Espanyol de Barcelona (como adjunto de Luis Fernández en la 2003-2004), el Saint-Étienne y el Olympique de Marseille. También en Francia como adjunto de Laurent Blanc", indicó el club sureño.

Acompañado por su inseparable gorra y muchas veces llamado para salvar a equipos en dificultades, Gasset tuvo sus dos últimas experiencias profesionales precisamente en el Montpellier (2024-2025) y en el Marsella, entre febrero y junio de 2024, periodo en el que condujo al equipo a las semifinales de la Liga Europa.

Además de haber entrenado a otros clásicos del fútbol francés como el Saint-Étienne, la carrera del legendario técnico estuvo muy unida a la del campeón del mundo de 1998 Laurent Blanc, al que acompañó, como adjunto, en el Girondins de Burdeos (2007-2010), la selección de Francia (2010-2012) y en el PSG (2013-2016).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Entre otros títulos, el dúo ganó el de Liga con el Burdeos en 2009 y otros tres entorchados ligueros con el PSG (2014, 2015 y 2016).

Gasset también dirigió a la selección de Costa de Marfil entre 2022 y 2024.

Como centrocampista, fue prácticamente un 'One Man Club' del Montpellier al haber disputado 263 partidos en 10 años (1975-1985).