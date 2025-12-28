1-1. El Bolonia sigue en el bache

Finalista de la Supercopa de Italia que acabó ganando el Nápoles, el Bolonia sumó otra jornada gris en Serie A. Ya son 4 seguidas. Ante Cremonese, Lazio, Juventus Turín y ahora Sassuolo. Cargado en el calendario por compromisos de otras competiciones, sufre las consecuencias del desgaste y la gestión de la plantilla.

Y eso que en este caso se le puso el partido de cara. En casa y con el tanto de Fabbian nada más comenzar la segunda mitad, rematador desde el punto de penalti en una contra lanzada por el perfil diestro, pareció adelantar una victoria balsámica en el campeonato doméstico.

Sin embargo, pese al control general, el Sassuolo aprovechó su oportunidad. Es un equipo muy bien trabajado tácticamente el de Fabio Grosso, héroe de aquel Mundial 2006. Recién ascendido pero asentado en la zona media con un colchón más que considerable de 10 puntos sobre el descenso.

En el 63, en una salida en falso de Ravaglia a un balón flotado en un saque de esquina, el bosnio Tarik Muharemovic, canterano de la 'Juve', se elevó para colocar el empate en el marcador y provocar las dudas de los boloñeses, que ni con el ingreso de Ciro Immobile y de los argentinos Benja Domínguez y Santiago Castro, los tres a la vez, nada más encajar el tanto, pudieron rescatar la victoria.

El empate deja al Bolonia séptimo, a solo un punto del Como 1907 que marca la entrada a Europa, pero con un sabor agridulce por ser la cuarta jornada sin victoria y haber perdido la oportunidad de asentarse en los puestos de Liga de Campeones que ocupó hace tan solo unas semanas.