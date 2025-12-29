Gattoni acaba su cesión en River Plate y se reincorporará al Sevilla el 2 de enero

El reglamento obliga al Sevilla a inscribir a Gattoni, de 26 años y con contrato hasta junio de 2027, en cuanto libere durante el mercado invernal una de sus veinticinco fichas profesionales, si bien fuentes del club informaron a EFE de la intención de encontrar otro acomodo para el central bonaerense, puesto que no entra en los planes de Almeyda.

Federico Gattoni llegó al Sevilla en el verano de 2023 procedente de San Lorenzo de Almagro, que cobró alrededor de un millón de euros por su traspaso, pero sólo estuvo media temporada en la disciplina sevillista, en la que disputó cuatro encuentros oficiales en los que marcó un gol.

En enero de 2024 fue cedido al Anderlecht belga, con el que disputó una decena de encuentros, y en el verano siguiente recaló, también a préstamo, en el River Plate, con el que apenas ha tenido protagonismo al haber participado sólo en siete encuentros en un año y medio.