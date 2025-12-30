Baena, con el grupo

Bajas ambos los últimos cinco encuentros, a causa de sendas lesiones musculares de bajo grado contra el Barcelona, los dos han sido las principales novedades a la vuelta de las vacaciones navideñas, aunque en el caso de Baena ha sido un día después de lo previsto, ya que la citada indisposición lo impidió ejercitarse hasta este martes, cuando trabajó con normalidad junto a sus compañeros.

En la sesión matutina de este martes, en cambio, no participaron ni Jan Oblak, por una indisposición, ni Alexander Sorloth, con permiso del club, además de los dos lesionados Clement Lenglet y Nico González.

El central francés, con un esguince de rodilla, será baja al menos hasta febrero, mientras que el extremo argentino, fuera de la cita del domingo, apura sus opciones de llegar a la Supercopa de España, tras su lesión muscular contra el Girona.