El Bayern rompe la cesión de Edna Imade y la Real se queda sin su máxima goleadora

El mercado invernal está a la vuelta de la esquina, pero varias operaciones ya se han llevado a cabo en los últimos días del año. Este martes, la Real Sociedad ha comunicado que la máxima goleadora del equipo no seguirá en la disciplina realista y volverá a su club de origen, el gigante bávaro, para la segunda vuelta del presente curso.

La finalización de la cesión, eso sí, deberá esperar hasta mediados de enero, ya que la delantera todavía de la Real disputará su último compromiso como txuri urdin el próximo 10 de enero, en el partido correspondiente a la última jornada de la primera vuelta ante el Atlético de Madrid.

Durante su etapa en San Sebastián desde el pasado mes de julio, Imade ha contribuido de manera destacada al rendimiento del equipo, aportando compromiso, dedicación y goles, con un total de ocho tantos desde el inicio de la presente temporada.

La Real ha agradecido en un comunicado compartido en las redes sociales a Edna Imade "su profesionalidad y su entrega durante estos meses", al tiempo que le ha deseado "la mayor de las suertes en su futuro personal y profesional".

