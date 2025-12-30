Pjanic anuncia su retirada del fútbol profesional

El mediocampista, que jugó 115 veces con la selección de Bosnia no jugaba desde que en la pasada temporada terminó su compromiso con el CSKA Moscú. "No jugaré más. Es el fin de mi carrera. Estoy disfrutando de mi bebé y de ser padre", dijo el jugador en una entrevista al diario italiano Tuttosport.

Pjanic sobresalió en el Metz a los 18 años y fichó por el Lyon en 2008, donde se consolidó como jugador de alto nivel. Se marchó a Italia y en 2011 formó parte de la plantilla del Roma antes de ir al Juventus, cinco años después tras ser considerado como uno de los mejores jugadores de la Serie A.

Ganó cuatro títulos de liga con el Juventus y en 2020 fichó por el Barcelona, en una operación de intercambio con el brasileño Arthur. No se asentó en el fútbol español y se marchó a Turquía y Emiratos Árabes. Ahora reside en Dubai con su familia.