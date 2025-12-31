Los de Almeyda despiden 2025 con la novedad de Peque

Cuenta así Almeyda con un efectivo más para el duelo de su vuelta a la competición liguera tras las vacaciones de Navidad, para el que no podrá disponer del extremo suizo Rubén Vargas, en la recta final de la recuperación de una lesión muscular que sufrió ante el Espanyol; y el chileno Gabriel Suazo, con una lesión en el sóleo de la pierna izquierda.

Suazo recayó en el primer entrenamiento de esta semana de una dolencia que ya le mantuvo casi un mes de baja antes de reaparecer contra el Real Madrid; y Vargas continúa con su proceso de recuperación de la lesión en el bíceps femoral izquierdo, sufrida el pasado 24 de noviembre frente al Espanyol y que le ha impedido disputar los seis últimos partidos del Sevilla, cuatro de LaLiga (Betis, Valencia, Oviedo y Real Madrid) y dos de Copa del Rey.

Además de los inquilinos de la enfermería, siguen ausentes los nigerianos Akor Adams y Chidera Ejuke, que se encuentran con la selección de su país en la Copa de África.

El Sevilla volverá a los entrenamientos este jueves por la tarde en una sesión a puerta cerrada y Matías Almeyda comparecerá ante los periodistas el viernes.

