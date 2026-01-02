El argentino Dómina llega para “hacer muchos goles” con la camiseta del Cádiz

El futbolista argentino, de 20 años, agradeció “a todos los cadistas” la bienvenida recibida, indicó que tiene “muchas ganas de empezar” a jugar y manifestó su “ilusión” con el proyecto del club y añadió que espera “ayudar a conseguirlo”.

El ariete procede del Unión de Santa Fe de su país, donde completó su formación y dio el salto al fútbol profesional; ha firmado con el Cádiz hasta junio de 2030 y refuerza la posición de delantero centro, aunque en su trayectoria en Argentina ha jugado en otras plazas de ataque.

El director deportivo del Cádiz, Juan Cala, señaló en la presentación que el club gaditano seguía al atacante desde hacía más de un año y que intentó incorporarlo en el pasado mercado invernal, pero que no se pudo dar el fichaje que ahora sí ha fructificado.

Dómina llevará el dorsal 37, con ficha del filial ya que la normativa lo permite por su edad, aunque pertenecerá al primer equipo.

