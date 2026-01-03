Julián Alvarez regresa a los entrenamientos tras su paternidad

Padre de su primer hijo, ausente en la sesión del viernes por ese motivo, este sábado volvió al trabajo con normalidad en el Centro Deportivo de Majadahonda, donde Diego Simeone, el entrenador del conjunto rojiblanco, dispuso también tanto de Pablo Barrios como Alexander Sorloth al mismo ritmo del grupo, tras el entrenamiento específico de ambos del viernes.

Las únicas bajas del entrenamiento, también para el encuentro de este domingo, son Clement Lenglet, por un esguince de alto grado en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha, sufrido el pasado 17 de diciembre, y Nico González, por una lesión muscular de la última jornada del año frente al Girona, en la victoria por 0-3.

El once probable para la visita a San Sebastián, según los ensayos de la semana, apunta a Jan Oblak, en la portería; Marcos Llorente, Marc Pubill, Robin Le Normand y David Hancko, en la defensa; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke Resurrección y Álex Baena, en el centro del campo; y Julián Alvarez y Alexander Sorloth, en la delantera.