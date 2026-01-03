Matarazzo: "Vamos a salir a ganar y que los aficionados salgan orgullosos"

El técnico estadounidense, que se estrenará este domingo en el banquillo local, ha avanzado, en una rueda de prensa, que la Real saldrá "con todo, para tratar de ganar y hacer un buen partido", si bien ha explicado que es consciente de "la dificultad del rival".

"Estoy muy preparado porque veo que los jugadores están preparados. Hemos tenido una semana muy positiva y no puedo esperar al partido de mañana", ha señalado.

No obstante, se ha lamentado por el escaso tiempo del que ha dispuesto para trabajar, si bien lo ha aprovechado para comentar sus instrucciones a los futbolistas. "Todavía queda mucho para ver todo lo que queremos hacer", ha indicado.

En cuanto al partido, ha comentado que la Real tiene "potencial para ganar", si bien es consciente de que el encuentro va a ser "un desafío" para su plantilla, que deberá ir "paso a paso" porque el Atlético es un "excelente equipo". "Tiene muy buenos jugadores y defiende muy bien", ha insistido.

También ha hablado sobre el técnico visitante, Diego Pablo Simeone, del que ha dicho que es "una gran personalidad y un gran entrenador". "Es muy competitivo y transmite su carácter en el equipo", ha añadido.

Ha insistido, además, en que para ganar, la Real tiene que "entender cómo atacar y defender". "Los jugadores están preparados, pero tenemos que saber cuándo hacer daño y cómo", ha subrayado.

En cualquier caso, ha comentado que, más allá del resultado, "es importante que los aficionados salgan orgullosos del partido".

Para este encuentro, Matarazzo ha facilitado una lista de 24 futbolistas en la que figuran los potrillos Kazunari Kita, central nipón, e Ibai Aguirre, pivote. "Kita tiene un enfoque muy positivo, y nos va a ayudar. Tiene una zurda muy buena y siempre está centrado", ha comentado sobre el nipón.

Por el contrario, ha dejado fuera de la convocatoria a Jon Karrikaburu y a Mikel Goti: "Karrika tiene problemas musculares y volverá a entrenar la semana que viene, y Goti no va porque tenemos varios jugadores en ese puesto, y he preferido meter a Ibai Aguirre y Kita para que sea una plantilla más completa", ha explicado.

Otra de las noticias positivas son los regresos de Óskarsson y Barrenetxea, algo que le ha puesto muy feliz a Matarazzo: "Estoy encantado de que estén en el partido, y seguramente tengan minutos los dos", ha avanzado.