1-1. Brobbey frustra al Tottenham

Lesionado muscularmente Mohamed Kudus al cuarto de hora, cambiado por Kolo Muani, el conjunto londinense sobrepasó ese contratiempo con el 1-0 en el minuto 30, por medio de Ben Davies, que remató con la derecha dentro del área tras un córner, oportuno para empujar el 1-0.

No fue suficiente para el Tottenham, que creó ocasiones para sentenciar el duelo, pero encajó el 1-1 de Bryan Brobbey en el minuto 80 y se encomendó a su portero, Guglielmo Vicario, para sostener incluso el punto, que no le vale para apenas nada.