1-3. El Málaga saca tajada de su pegada para iniciar el año con victoria

El encuentro tuvo un comienzo en el que ambos equipos sumaron sus primeras ocasiones de peligro bajo control del balón local y posteriormente se vio un paso adelante del Málaga que sí logró traducir en gol.

La dificultad del Sporting para concretar su dominio en ocasiones contrastó con la pegada de un Málaga que especialmente a partir de su costado derecho, con Puga y Larrubia, puso en serios problemas a la defensa local.

De una salida de balón muy limpia por ese costado a base de triangulaciones, Larrubia pudo conducir a campo abierto superando, rebote mediante, a Pablo Vázquez en su duelo individual para ingresar al área y poner un pase atrás que Chupe convirtió en gol con una precisa definición al segundo palo.

Los visitantes aprovecharon la inercia del gol y estuvieron a punto de ampliar su ventaja a los pocos minutos de ponerse por delante, de nuevo en una jugada por su banda diestra, centro al área y cabezazo de Niño que impactó directamente con una escuadra.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En los instantes previos al descanso el Sporting trató de reaccionar y tuvo una buena ocasión en botas de Gelabert, que, algo escorado pero con ventaja, definió al primer palo dentro del área, pero Herrero desvió a córner con suficiencia.

El comienzo del segundo tiempo deparó un Sporting más eléctrico en busca del empate y lo rozó con un tanto que anotó Nacho Martín, pero fue anulado por el colegiado por una falta previa de Otero muy discutida por jugadores y aficionados locales.

Los decibelios en El Molinón fueron en aumento poco después cuando un derribo sobre Dubasin en el área malaguista no se señaló con infracción. Tras esa acción, el Málaga trenzó un contragolpe que, aprovechando un error de la zaga local, acabó con el balón en botas de Chupe en el área.

El delantero remató a portería y se encontró con la atajada de Yáñez, cuyo rechace desvió lo justo Niño para hacer el segundo tanto de la tarde, mientras la grada protestaba con fiereza el posible penalti que ni árbitro ni sala VOR consideraron como tal.

El Sporting siguió insistiendo en busca del gol, encontrándolo desde los once metros después de que el colegiado, acudiendo al monitor, señalase penalti por mano de Einar en una acción tan clara como absurda.

Juan Otero definió a la perfección para recortar distancia, pero sirvió de poco para un Sporting que poco después se quedó con un futbolista menos por la expulsión de Brian Oliván, el día de su debut.

El colegiado, que de nuevo tuvo que ser advertido por la sala VOR, cambió la amonestación inicial por la roja directa para el lateral rojiblanco, algo que el Málaga supo aprovechar en los instantes finales.

Una buena contra, ya en superioridad numérica, permitió dejar a Lobete mano a mano contra Yáñez tras un buen desmarque del atacante, que definió fácil a un lado para poner el 1-3 final y sentenciar el partido.

1 - Sporting: Rubén Yáñez; Guille Rosas, Eric Curbelo, Pablo Vázquez (Oliván min 66), Diego Sánchez, Jesús Bernal (Queipo min 73), Nacho Martín, César Gelabert, Gaspar Campos (Corredera min 66), Jonathan Dubasin y Juan Otero.

3 - Málaga: Herrero, Rafita, Murillo, Einar, Puga, Larrubia (Lobete min 86), Izan, Dotor (Juanpe min 90), Aarón Ochoa (Rafa min 64), Niño (Joaquín min 64) y Chupe (Eneko min 90).

Goles: 0-1, M.35: Chupe. 0-2, M.58: Niño. 1-2, M.81: Otero (pen.). 1-3, M.87: Lobete.

Árbitro: Alejandro Morilla Turrión (Comité navarro). Amonestó a los locales Gelabert (min 18) y Diego Sánchez (min 97), y a los visitantes Larrubia (min 42), Rafa (min 74), Lobete (min 88) y Puga (min 99). Expulsó con roja directa al local Oliván (min 85).

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 20 de la Liga Hypermotion disputado en el estadio El Molinón ante 22.178 espectadores.