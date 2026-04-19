Video: incidentes en las gradas causaron suspensión de clásico Olimpia – Cerro

La nueva edición del clásico del fútbol paraguayo, que disputaban este domingo Olimpia y Cerro Porteño en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, terminó prematuramente cuando incidentes generados en la gradería norte, donde estaba la hinchada organizada de Cerro Porteño, llevaron a la suspensión del encuentro.

Los incidentes comenzaron cuando se jugaba el minuto 29 del partido. Hinchas de Cerro y agentes antidisturbios de la Policía se enfrentaron en la gradería norte. Los agentes policiales realizaron disparos con munición de goma y lanzaron gas lacrimógeno para despejar a la hinchada cerrista.

Eventualmente, un número importante de personas que se hallaban en la gradería norte se lanzó al nivel del campo de juego. Se observaban varias personas heridas por balines y afectadas por el gas.

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Se desconoce el número exacto de personas heridas que dejó el incidente. Se reportó que también hubo policías lesionados.