Fiscalía busca a familiares de mujer hallada sin vida en Luque

El Ministerio Público hizo un llamado a la ciudadanía solicitando colaboración para hallar a los familiares de una mujer que fue hallada sin vida el pasado viernes en una vivienda en el barrio Loma Merlo de la ciudad de Luque.

La mujer fallecida fue identificada como Nunila Recalde Valiente y la investigación sobre su muerte sigue en curso, a cargo de la fiscal Laura Ramírez.

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Cualquier persona que tenga información que permita ubicar a los familiares de la mujer puede comunicarse con la Fiscalía a los números de teléfono (0985) 941 170 o (0984) 220 413.