Fútbol Internacional
04 de enero de 2026 - 17:10

Bryan Gil: "No hay nada mejor que empezar el 2026 como lo hemos hecho"

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2409

Palma (España), 4 ene (EFE). - Bryan Gil, delantero del Girona, afirmó que "no hay nada mejor que empezar el 2026 como lo" han "hecho" tras su triunfo, en partido de la Primera división del fútbol español, el campo del Mallorca (1-2), sumando su segundo triunfo consecutivo como visitante.

Por EFE

"Los últimos minutos el otro equipo necesita ganar, es complicado defender a un grupo con tanto poderío físico. Se vio la necesidad de ganar que teníamos, no hay nada mejor que empezar el 2026 como lo hemos hecho y esperemos que sea la dinámica del equipo", explicó al terminar el encuentro.

"El equipo ha apretado, o lo hemos intentado. Cuando vas 2-0 inconscientemente te metes atrás, pero hemos sabido defender y nos llevamos los tres puntos", afirmaba sobre el partido de su equipo tras el segundo tanto.

Con miras al futuro, Bryan añadió que tienen que volver a salir "con la misma necesidad", en referencia a la intensidad y agresividad que han mostrado en su estreno del 2026.