Bryan Gil: "No hay nada mejor que empezar el 2026 como lo hemos hecho"

"Los últimos minutos el otro equipo necesita ganar, es complicado defender a un grupo con tanto poderío físico. Se vio la necesidad de ganar que teníamos, no hay nada mejor que empezar el 2026 como lo hemos hecho y esperemos que sea la dinámica del equipo", explicó al terminar el encuentro.

"El equipo ha apretado, o lo hemos intentado. Cuando vas 2-0 inconscientemente te metes atrás, pero hemos sabido defender y nos llevamos los tres puntos", afirmaba sobre el partido de su equipo tras el segundo tanto.

Con miras al futuro, Bryan añadió que tienen que volver a salir "con la misma necesidad", en referencia a la intensidad y agresividad que han mostrado en su estreno del 2026.