El Racing sigue al frente de la tabla, pero nota ya el aliento de Las Palmas

Un triunfo que llevó la firma del joven extremo Estanis Pedrola, que no pudo tener mejor estreno con el conjunto canario, al que llegó esta misma semana cedido por el Sampdoria italiano, al firmar el gol de la victoria del conjunto insular a los ochenta y ocho minutos.

"Estanis tiene que ser determinante en estos seis últimos meses", señaló el preparador de Las Palmas, Luis García, durante la presentación del atacante, formado en la cantera del Barcelona.

Unas palabras que no pudieron ser más premonitorias, ya que Estanis, que sustituyó a los sesenta y dos minutos a Pejiño, otorgó los tres puntos al conjunto insular (1-2) al resolver con calidad en el área un sensacional pase filtrado del francés Enzo Loiodice.

Agónico triunfo que permitió a Las Palmas no sólo afianzarse en la segunda posición, la última que garantiza el ascenso directo, sino reducir a tan sólo un punto su desventaja con el líder, el Racing de Santander.

El conjunto cántabro, que hace apenas dos semanas contaba con un renta de cinco unidades sobre el equipo insular, ha visto reducida a la mínima expresión su diferencia, tras encadenar su tercera igualada consecutiva al no pasar el sábado del empate (1-1) en su visita al campo del Valladolid.

"El punto es positivo, pero tengo la sensación de que pudimos ganar", señaló el preparador racinguista, José Alberto López, tras la contienda, que supuso el estreno de Luis García Tevenet como nuevo técnico del conjunto 'pucelano'.

Especialmente en el tramo final en el que el Racing de Santander, que jugó desde el minuto ochenta y cuatro con un hombre más por la expulsión del defensa local Pablo Tomeo, encerró al Valladolid en su propia área.

De hecho, los visitantes, que igualaron la contienda (1-1) con un gol de penalti de Andrés Martín a falta de ocho minutos para la conclusión del tiempo reglamentario volvieron a marcar en la prolongación, pero el tanto de Juan Carlos Arana no subió finalmente al marcador por fuera de juego.

Un empate que sirvió al Racing para asegurarse encabezar por cuarta jornada consecutiva una clasificación en la que el Almería se aupó a la tercera plaza tras imponerse el sábado por 3-2 al Granada.

Victoria que permitió a los de Rubi romper una racha de dos derrotas consecutivas que había generado alguna que otra duda sobre la fiabilidad del conjunto indálico, lastrado por los errores defensivos en las últimas jornadas.

Una falta de fiabilidad que el Almería hizo olvidar gracias a su contundente pegada. Poco importó que no marcaran ni Adrián Embarba ni Sergio Arrribas, los dos máximos goleadores del cuadro almeriense, y es que si algo tiene Rubi en su plantilla son jugadores con gol como el brasileño Leo Baptistao, que encarriló en la segunda mitad un triunfo que se encargó de sentenciar al serbio Stefan Dzodic.

Triunfo que permitió al Almería arrebatar la tercera plaza al Deportivo de La Coruña, que encadenó su cuarta jornada consecutiva, tras empatar este domingo en casa 2-2 con un Cadiz, que igualó hasta en dos ocasiones la contienda.

La última a cinco minutos para la conclusión del tiempo reglamentario gracias a un gol del georgiano Iuri Tabatadze, que dejó sin premio la mejoría de un Deportivo, que pese a no ganar, pareció recuperar la pegada que le caracterizó durante el primer tercio del campeonato.

Pero la solidez del Cádiz, que pese a los dos goles encajados, maniató durante muchos minutos a los talentosos atacantes el equipo gallego como el joven Yeremay, condenó al Deportivo a una igualada que le relegó de la tercera a la quinta posición superado no sólo ya por el Almería, sino también por el Castellón.

El conjunto 'orellut', cuarto clasificado, ratificó su condición como el equipo más en forma de la categoría, tras sumar su sexta victoria en los últimos siete encuentros, tras golear el sábado por 4-1 al Huesca, pese a jugar los últimos veinte minutos con un jugador menos.

Pero los de Pablo Hernández, que no pudieron contar con una de sus principales referencias ofensivas el congoleño Brian Cipenga, que se encuentra disputando la Copa de África con su selección, ya había dejado resuelta la contienda con los goles en la primera mitad (3-0) con los goles de Cala, Pablo Santiago y el italiano Fabrizio Brignani.

Aunque si hay un equipo que no deja se sorprender es el recién ascendido Ceuta que se situó en los puestos de promoción de ascenso, tras auparse a la sexta posición al imponerse este domingo por 2-1 al Andorra con los goles del marroquí Youness y Carlos Hernández en la primera mitad.

Plazas de eliminatorias de ascenso que ya atisba el Málaga, que prolongó su racha victoriosa y encadenó su tercer triunfo consecutivo, tras imponerse este domingo por 1-3 a un Sporting de Gijón, que perdió la oportunidad de regresar a los puestos de promoción.