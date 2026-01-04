Futbolista Luis Díaz debuta como artista

“Hoy cierro este 2025 agradeciendo. A Dios, por guiar cada paso, por darme fuerzas cuando el camino se volvió cuesta arriba y por no soltarme jamás, incluso cuando todo parecía imposible. A mi familia, gracias de corazón. Por estar siempre, en los sacrificios, en los momentos difíciles y en cada sueño que parecía lejano”, escribió Luis Díaz en Instagram.

El atacante -que este año disputó 58 partidos con el Liverpool, Bayern Múnich y la selección Colombia en los que anotó 24 goles y sirvió 13 asistencias- añadió que la canción “nace desde lo más profundo del corazón, desde el agradecimiento más sincero”.

“Es el resultado de un camino largo, de fe, de trabajo y de amor. Un camino donde Dios ha obrado y donde mi familia ha luchado conmigo y por mí. Todo lo que soy y todo lo que hoy tengo es gracias a esto”, agregó el ariete.

Para este tema, que supone el debut de una carrera artística en la que ya en 2024 había cantado varios versos de la canción “El ritmo que nos une”, del reguetonero Ryan Castro, Díaz se unió a los cantantes colombianos Juanda Iriarte y Nelsen.

La canción -que tiene la base rítmica de la champeta, un ritmo tradicional del Caribe colombiano- fue estrenada con un videoclip grabado en Barrancas, el pueblo del departamento de La Guajira del que Díaz es oriundo, y en ella el futbolista destaca su trayectoria y el proceso vivido hasta convertirse en una estrella.

Igualmente el video cuenta con clips del futbolista vistiendo las camisetas del Barranquilla, el club de Segunda División de Colombia en el que debutó; el Junior, el equipo de sus amores; el Porto, su primera experiencia internacional; el Liverpool, donde ganó cinco títulos, y el Bayern Múnich, en el que brilla actualmente. EFE