García Silvero, Miguel Cardenal, Juan de Dios Crespo, ponentes en FIFA Football

Este congreso analiza los cambios regulatorios y el impacto de las decisiones de la FIFA, el TAS y la Corte de Justicia de la Unión Europea.

Emilio García Silvero abrirá el programa el 19 de febrero junto al doctor Timea Hoszné Nagy. Por su parte, Miguel Cardenal, catedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad Rey Juan Carlos, introducirá la mesa ‘MCO -Propiedad multiclub- y fútbol en 2026: Cifras y casos recientes de jurisprudencia en el TAS’.

Cardenal, que recientemente acabó su trayectoria profesional en Mediapro, dará paso posteriormente al foro de debate sobre este asunto, donde participarán Montserrat Giménez (CONMEBOL), Andrew Mercer (AFC), William McAuliff (UEFA), Wouter Lambrecht (EFC), Lucas Ferrer (Socio de Statim Legal) y Andrés Patón (director legal de AFA).

Juan de Dios Crespo, entretanto, ofrecerá su visión de los procedimientos antidopaje: 'Decisiones recientes y lecciones prácticas para abogados'. Otros enfoques del Congreso FIFA serán los relacionados con los ‘transfer’ internacionales de menores, tema que desarrollará Agustín Montes de Oca, del equipo jurídico de FIFA; o las derivadas del Caso Diarra, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que implementará Erika Montemayor Ferreira, directora de Litigios de la FIFA.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con la mirada en Iberoamérica, el Programa ofrecerá además una conferencia del abogado deportivo argentino Ariel Reck sobre los transfer -pases- de jugadores desde Sudamérica y algunos consejos para evitar “grandes problemas”.

El FIFA Football Law Annual Review -Revisión Anual de la Ley del Fútbol FIFA- se creó en 2019 y reúne a expertos jurídicos de todo el mundo que actualizan los impactos y consecuencias de medidas de los tribunales referentes del fútbol y el deporte.