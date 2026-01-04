Inter Miami ficha al argentino Facundo Mura

Facundo Mura, lateral derecho de 26 años, se incorporará al Inter Miami pendiente de la recepción de su visado de trabajo, destacó el club.

El argentino llega al Inter Miami tras vestir las camisetas de Racing Club (2022-2025), Estudiantes de La Plata (2019-2021) y Colón de Santa Fe (2020-2021, como cedido) en Argentina.

En total, Mura disputó 200 partidos entre todas las competiciones y anotó 13 goles. El defensor ha representado a las selecciones Sub 20 y Sub 23 de Argentina. EFE

