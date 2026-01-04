Liga de Francia: Dembélé aplaca el entusiasmo

El enfrentamiento entre vecinos parisinos, que se disputó por primera vez desde 1978, es el de más proximidad entre rivales de la misma ciudad. Treinta metros, una sola calle, separa el Parque de los Príncipes, recinto del poderoso PSG, del estadio Jean Bouin, feudo de los visitantes.

Sin embargo, una distancia sideral separa a uno y otro en la realidad. Un gigante, campeón de todo, con una fuerza económica incalculable contra un recién ascendido, un modesto que ha contemplado los éxitos del PSG desde la lejanía, desconocedor de la élite.

Resultados de la 17ª ronda.

Viernes: Toulouse 0-Lens 3 (Saïd, Thomasson y Ganiou). Sábado: Mónaco 1 (Coulibaly)-Lyon 3 (Sulc 2 y Vinicius); Niza 1 (Wahi)-Estrasburgo 1 (Panichelli); Lille 0-Rennes 2 (Frankowski y Merlin). Ayer: Marsella 0-Nantes 2 (Centonze y Cabella); Brest 2 (Ajorque y Chotard)-Auxerre 0; Lorient 1 (Dieng)-Metz 1 (Sané); Le Havre 2;(Quetant y Obougou)-Angers 1 (Mouton); París SG 2 (Doué y Dembélé)-París FC 1 (Geubbels).

Top 5: Lens 40 puntos, PSG 39, Marsella 32, Lille 32 y Lyon 30.

