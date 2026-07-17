Irán amenaza con una “ofensiva total” y EE.UU. continúa sus bombardeos

El Comando Central de Estados Unidos señaló el viernes en un mensaje en la red social X que la nueva oleada de ataques comenzó a las 19H00 GMT y tenían como objetivo “seguir degradando las capacidades militares iraníes” por orden del presidente Donald Trump.

Según la agencia iraní IRNA, cinco estallidos se escucharon la madrugada de este sábado en Yazd, en el centro del país. Mientras que la agencia Mehr informó sobre “explosiones en varias provincias del sur”.

El ejército estadounidense informó más temprano además que había atacado “decenas de objetivos militares iraníes, como instalaciones de vigilancia costera y defensa aérea, infraestructuras de logística militar e instalaciones marítimas”.

Según IRNA, la ofensiva dejó un saldo de ocho muertos.

Las autoridades iraníes también informaron de bombardeos estadounidenses contra puentes, un aeropuerto y una estación de tren. Además, reportaron daños en infraestructuras energéticas en el sur del país e instaron a la población a reducir el consumo eléctrico.

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Washington no confirmó esa información.

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Petroleros en llamas en Ormuz

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, anunciaron este sábado que dos petroleros habían “explotado y se habían incendiado” mientras atravesaban una zona minada en el sur del estrecho de Ormuz, sin precisar su procedencia ni si había víctimas.

Luego informaron que detuvieron, en una operación con misiles y drones, cuatro buques “infractores, respaldados por el ejército terrorista estadounidense”, que intentaban cruzar esa vía clave para el tránsito mundial de hidrocarburos, que Teherán declaró cerrada a la navegación.

Estas nuevas hostilidades se presentan luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara durante la semana con atacar los puentes y las centrales eléctricas del país si los iraníes no volvían a la mesa de negociaciones.

El asesor militar del guía supremo iraní, Mohsen Rezai, amenazó con entrar en una “fase de ofensiva total” si los bombardeos estadounidenses se prolongaban más allá de “dos-tres días”.

“Irán ya no se limitará a responder, y ninguna frontera estará a salvo”, declaró Rezai, citado por la agencia de noticias Irib.

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Riesgo de confrontación regional

“El estrecho de Ormuz se está convirtiendo en una trampa para los dos beligerantes. La lógica de la escalada se les escapa cada vez más”, dijo David Khalfa, especialista en Oriente Medio de la Fundación Jean Jaurès.

El analista señaló estar preocupado por “el riesgo de una confrontación regional más amplia”.

En Kuwait, una central eléctrica y una planta de desalinización de agua fueron alcanzadas por un ataque iraní, según el emirato.

Las autoridades kuwaitíes llamaron a los usuarios “a racionalizar su consumo de electricidad” en un país donde las temperaturas alcanzan los 48 °C.

Las fuerzas armadas de Jordania, Baréin y Catar, todos ellos aliados cercanos de Estados Unidos, también anunciaron que se enfrentaron el viernes a ataques aéreos.

Los Guardianes de la Revolución afirmaron haber tenido como objetivo la base estadounidense de Al Udeid, ubicada en Catar, asegurando haber destruido sistemas de radar y aviones militares para “castigar al agresor”.

Las hostilidades se reanudaron el 7 de julio, tras ataques contra barcos en el Golfo atribuidos a Irán.

Los bombardeos llevados a cabo desde entonces no tienen precedentes desde el alto el fuego de abril y socavan los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra.

La guerra en Oriente Medio, desatada el 28 de febrero por bombardeos israeloestadounidenses contra Irán, ha causado miles de muertos, principalmente en Irán y en Líbano, donde se enfrentan Israel y el movimiento proiraní Hezbolá.

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Presión internacional

El secretario general de la ONU, António Guterres, consideró “inaceptables” los ataques contra infraestructuras civiles en Oriente Medio.

Los ministros de Asuntos Exteriores de China y Pakistán instaron a retomar las negociaciones en el marco del protocolo de acuerdo firmado a mediados de junio.

Islamabad también pidió una “vuelta a la normalidad en el estrecho de Ormuz”, bloqueada nuevamente por Irán el fin de semana pasado. En respuesta, Estados Unidos restableció su bloqueo de los puertos iraníes.

Lejos todavía del nivel de los 126 dólares registrados al inicio del conflicto, los precios del petróleo siguieron subiendo el viernes, con el barril de Brent aumentando un 4,60 %, hasta los 88,10 dólares.