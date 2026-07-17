Independencia despidió a tres víctimas de la tragedia en Brasil y aguarda la llegada del cuerpo de la profesora de danza

Durante este viernes se realizaron los sepelios de Nelly Peralta de Rojas (75), Blanca Chamorro Resquín (48) y su hija Guadalupe Garcete Resquín (8), mientras que los familiares de la profesora de danza Leticia Fernández Cristaldo (38) aguardaban para esta tarde la llegada de sus restos para brindarle el último adiós.

El accidente se registró alrededor de la 1:00 de la madrugada del miércoles sobre la ruta SC-492, entre las localidades de Maravilha y São Miguel da Boa Vista, en el estado brasileño de Santa Catarina. El ómnibus, con matrícula paraguaya, transportaba a unas 67 personas que regresaban desde Gramado, donde una delegación de bailarinas de una academia de danza de Colonia Independencia había participado de un concurso folclórico.

De acuerdo con las primeras informaciones brindadas por medios brasileños, el conductor manifestó que la unidad habría sufrido una falla en el sistema de frenos al llegar a una curva, lo que provocó que perdiera el control, saliera de la calzada y terminara cayendo a un barranco al costado de la ruta.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Nelly Peralta de Rojas (75), Blanca Chamorro Resquín (48), su hija Guadalupe Garcete Resquín (8) y la profesora de danza Leticia Fernández Cristaldo (38), esta última falleció horas después del siniestro.

Una tragedia que enluta a la comunidad

La tragedia golpeó profundamente a la comunidad de Independencia, donde familiares, amigos, vecinos y allegados acompañaron con enorme pesar las ceremonias de despedida de las tres primeras víctimas. Los sepelios estuvieron marcados por escenas de profundo dolor, especialmente durante el último adiós a la niña Guadalupe y a su madre, quienes fueron despedidas en medio de una multitud que se acercó para brindar apoyo a la familia.

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A su vez, los familiares de la profesora de danza Leticia Fernández Cristaldo aguardaban para esta tarde la llegada de sus restos mortales desde Brasil, a fin de iniciar el velatorio y posteriormente realizar su sepelio.

El accidente también dejó numerosos heridos, quienes fueron derivados a distintos hospitales del estado de Santa Catarina, algunos de ellos con lesiones de consideración. La tragedia conmocionó tanto a la comunidad de Independencia como a todo el país, debido a que la delegación retornaba de representar a Paraguay en un evento cultural desarrollado en la ciudad de Gramado.

Furante el sepelio, Alider Peralta, hermano de Nelly Peralta de Rojas, expresó el profundo dolor que embarga a la familia y a toda la comunidad. Señaló que el viaje representaba un motivo de orgullo para su hermana y su sobrina, ya que formaban parte de una delegación que participó de una actividad cultural en Brasil.

Indicó que nadie imaginaba un desenlace tan trágico y que ahora solo resta afrontar la difícil realidad. También agradeció las numerosas muestras de solidaridad y acompañamiento recibidas por parte de vecinos, amigos y allegados, quienes se acercaron para brindar apoyo a la familia en este momento de profundo pesar.

El intendente de Independencia, José Resquín (ANR HC), expresó que todo el distrito se encuentra profundamente consternado por la tragedia que golpeó a varias familias de la localidad.

Señaló que los integrantes de la delegación viajaron con mucha esperanza, orgullo y entusiasmo para representar a la comunidad en competencias folclóricas en el vecino país, donde incluso obtuvieron importantes logros. Sin embargo, durante el viaje de regreso ocurrió el fatal accidente que hoy enluta a todo el distrito y conmociona al país.

La tragedia ha generado una profunda conmoción en Independencia, donde el dolor y la solidaridad se hicieron sentir en cada despedida a las víctimas de este lamentable accidente.