Pellegrini: “Duele muchísimo esta derrota y hay que borrarla lo antes posible”

“Duele muchísimo esta derrota y hay que borrarla lo antes posible. Seguimos a poca distancia del quinto lugar y vigentes en todas las competiciones”, dijo en rueda de prensa.

“Una valoración muy negativa. Hubo momentos del partido en el que el marcador no reflejaba lo que estaba pasando, con dos goles suyos cabeceando completamente solos”, analizó.

“Lo que me da mas bronca es haber recibido dos goles de balón detenido, los pueden hacer pero no cabeceando solos. Eso desequilibra todo. Ellos empezaron mejor los 20 minutos, pero en el segundo tiempo los superamos en juego aunque no en el marcador. Y con sus dos goles se acabó el partido. Es la segunda vez que recibimos cinco goles, contra el Barcelona y hoy, y tenemos que mejorar esa parte”, continuó.

“Positivo no me llevo nada. El equipo tiene la personalidad de ir a por los partidos, eso sí. Jugando de igual a igual que el Real Madrid te supere está dentro de la lógica, es normal; pero me da lastima haber regalado dos corners a balón detenido y nuestros corners acabaron en las manos de Courtois”, completó.

Por otro lado, Pellegrini ensalzó la segunda mitad del argentino Giovanni Lo Celso, quien sigue con el objetivo de tener continuidad tras una lesión que le tuvo fuera a finales de noviembre y principios de diciembre.

“Entró muy bien, con buena dinámica ofensiva, metiendo buenos pases de peligro y teniendo un palo. Ya venía entrenando bien, con el equipo en buena racha. Me alegro mucho de los 45 minutos que ha hecho”, señaló.