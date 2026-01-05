Cortés y Caicedo trabajan al margen del grupo

El motivo no es físico, sino que el club viene trabajando en las últimas semanas en la salida de ambos futbolistas de cara a este mercado de enero, con lo que este movimiento supone un avance hacia su potencial desvinculación, aunque no se espera que sea inminente.

Ambos se encuentran cedidos en Gijón, si bien asumen un rol secundario en la plantilla rojiblanca, lejos de las expectativas marcadas por el propio club.

Igualmente, el punto de partida de los dos futbolistas es diferente, ya que Caicedo llega procedente del Atlas mexicano, club que gestiona el Grupo Orlegi, al igual que el Sporting.

El ecuatoriano apuntaría a una rescisión de contrato, tan solo con seis meses de vinculación en ambos clubes y sin contar con opciones de continuar en ninguno de ellos más allá del próximo 30 de junio.

Cortés, en cambio, está cedido por el Glasgow Rangers escocés, donde también tuvo minutos en la presente temporada, lo cual condiciona su futuro.

Por la normativa FIFA, la única opción de que el colombiano pueda participar en un tercer club este curso es que firme por uno cuya competición tenga un calendario cruzado con el que esté actualmente en dinámica.

Es decir, contrario al habitual calendario europeo que rige la liga escocesa o la española, yendo de julio a junio, tendría que firmar por un club cuya competición se desarrolle en año natural, de enero a diciembre.

En ese sentido, su principal mercado pasa por el continente americano, ya sea en México o Estados Unidos o bien un país sudamericano, pues en Europa apenas las ligas escandinavas y bálticas compiten con esta configuración de su calendario.

Los dos jugadores se quedaron sin minutos en el primer partido de 2026 ante el Málaga e inician la semana trabajando en solitario en Mareo, mientras el club continúa trabajando en su salida.