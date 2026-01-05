El Celtic despide a Nancy tras seis derrotas en ocho partidos

Nancy firmó un contrato de dos años y medio con el Celtic a principios de diciembre, cuando sustituyó al técnico interino Martin O'Neill, que venía de ganar siete de ocho partidos.
Su llegada al cargo fue un desastre y se convirtió en el primer entrenador en la historia del club escocés en caer derrotado en sus dos primeros partidos, además de perder cuatro consecutivos, algo que no ocurría desde 1978.
La derrota por 3-1 contra el Rangers Glasgow este fin de semana fue la gota que colmó el vaso y la directiva ha despedido a un entrenador por segunda vez esta temporada, tras hacer lo propio con Brendan Rodgers. Nancy solo ha estado 36 días en el cargo.
El Celtic es en estos momentos segundo en la liga escocesa a seis puntos de distancia del Hearts.
Además, el club católico también anunció este lunes la marcha de Paul Tisdale, director deportivo.