Fútbol Internacional
06 de enero de 2026 - 19:25

1-2. Ndoye lleva al Vitoria a su primera final de la Copa de la Liga

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2416

Redacción deportes, 6 ene (EFE).- Un doblete en diez minutos del tiempo añadido del senegalés Alioune Ndaye, el segundo en la última acción del partido y verificado por el VAR, propició la remontada ante el Sporting del Vitoria Guimaraes (1-2) y su clasificación, por primera vez en su historia, para la final de la Copa de la Liga de Portugal.

Por EFE

El conjunto que dirige Luis Pinto nunca había llegado a pujar por este título que ha ganado el Sporting cuatro veces, el último en el 2022. El club lisboeta tuvo el triunfo en la mano, con el gol del colombiano Luis Suárez a pase de Trincao al cuarto de hora.

No pasó por excesivos apuros el Sporting hasta que los cambios dieron un giro al partido. Samu salió por Diogo Sousa a la hora de encuentro y, sobre todo, Ndoye por Nelson Oliveira en el 78.

Todo dio un giro en el tiempo añadido. El empate llegó en el 92, con un centro desde la derecha de Gonçalo Nogueira, la pelota pasó por delante de la portería hasta que Ndoye, que llegó desde atrás, batió a Rui Silva.

Y diez minutos más tarde, a punto de llegar a la prórroga, un rápido contraataque dirigido por la izquierda por Saviolo acabó con un centro al área que recogió Samu que centró a Alioune Ndaye que, en boca de gol, llevó la pelota a la red y al Vitoria a la final.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El cuadro de Guimaraes disputará por primera vez el título ante el ganador del choque del miércoles entre el Benfica, el equipo más laureado, con ocho trofeos, y el Braga.