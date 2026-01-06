El colombiano Christian Rivera firma como refuerzo del Pachuca para el Clausura 2026

"Su nombre es un grito de guerra. Bienvenido a la ciudad donde nace el viento. Bienvenido a Pachuca", fue el mensaje con el que el equipo recibió al jugador en un vídeo que publicó en sus redes sociales.

Rivera, de 29 años, proviene del Sport Recife de Brasil con el que tuvo un discreto paso en una campaña en la que el equipo descendió a la Serie B.

Trascendió que el Pachuca pagó 2.1 millones de dólares para hacerse con los servicios del centrocampista.

El nacido en Cali ya tiene experiencia en la liga del fútbol mexicano en la que vistió las playeras del Tijuana y el Querétaro.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Christian debutó con el Deportivo Pasto de su país en el 2016, luego militó en el Deportivo Cali en la campaña 2018-2019.

El Pachuca, que en el Clausura será dirigido por el argentino Esteban Solari, quien sustituyó a Jaime Lozano en noviembre pasado, buscará regresar al equipo a los primeros lugares, después de que en el Apertura 2025 apenas alcanzó el repechaje.

Para conseguir su objetivo, los Tuzos también se han reforzado con Alan Mozo, defensa procedente del Guadalajara.

La llegada de Mozo resolverá un pendiente del equipo, que el sábado pasado informó la baja del defensa ecuatoriano Andrés Micolta por fractura en la rótula de la rodilla derecha.

Micolta, quien ha formado parte de la selección de su país, se perfilaba para ser una pieza fundamental en la última línea de los Tuzos. Ante su dolencia, que requerirá al menos cinco meses para su recuperación, el equipo firmó a Mozo.

El Pachuca debutará en el Clausura el próximo sábado como visitante del Guadalajara.