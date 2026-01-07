El Betis de Pellegrini dispondrá de 1.450 entradas para visitantes en Salónica

El encuentro se disputará el 22 de enero a partir de las 18.45 horas en el estadio Toumba, de esa ciudad griega.

El Betis, equipo entrenado por el chileno Manuel Pellegrini, informó en un comunicado de que el precio de las entradas será de 25 euros (unos 29 dólares) y que 1.160 localidades están destinadas a socios, de las que 580 serán designadas por antigüedad y 580 por sorteo, mientras que las otras 290 serán para peñas asignadas también mediante sorteo.

El proceso de solicitud de estas localidades estará disponible por internet desde este miércoles hasta el próximo domingo y, una vez acabado el plazo de inscripción, se comunicará si los interesados han obtenido una localidad o no.