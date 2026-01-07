Ignacio Malcorra ficha por Independiente y jugará la Serie Río de la Plata en Uruguay

El Rey de Copas anunció en sus redes sociales la llegada del jugador y luego compartió una imagen del momento en que rubricó su contrato acompañada por un mensaje que indica: "¡Firma y a Uruguay!".

De esta forma, confirmó que el futbolista iba a formar parte de la delegación de 34 futbolistas que en esta misma jornada viajaron a Montevideo para disputar tres encuentros amistosos.

Nacido en la provincia de Río Negro en julio de 1987, el futbolista con pasado en los mexicanos Tijuana, Pumas y Atlas llegó al Rojo tras dejar Rosario Central y ya se encuentra a disposición del entrenador Gustavo Quinteros.

Junto a él, viajaron a la capital uruguaya los porteros Mateo Morro, Joaquín Blázquez y Rodrigo Rey, así como también los defensores Luciano Barros Ayala, Leonardo Godoy, Juan Fedorco, Kevin Lomónaco, Fernando Closter, Nicolás Garrido, Nicolás Freire, Sebastián Valdez, Jonatha de Irastroza, Milton Valenzuela y Facundo Zabala.

También, los centrocampistas Felipe Loyola, Mateo Pérez Curci, Pablo Galdames, Iván Marcone, Federico Mancuello, Luciano Cabral, Lautaro Millán, Tomás Parmo y Rodrigo Fernández, y los atacantes Santiago Montiel Walter Mazzantti, Alan Laprida, Matías Abaldo, Diego Tarzia, Josias Palais, Enzo Taborda, Gabriel Ávalos, Ignacio Pussetto y Felipe Tempone.

Este sábado, Independiente se enfrentará a Alianza Lima en un juego que se llevará a cabo en el Parque Alfredo Víctor Viera desde las 21:00 hora local (00:00 GMT del domingo) y será el primero de los tres que el club argentino disputará en la capital uruguaya.

Los dos restantes serán en el mismo escenario y a la misma hora, uno de ellos el martes 13 de enero ante el Millonarios colombiano y el otro el viernes 16 de enero frente a Montevideo Wanderers.