Fútbol Internacional
07 de enero de 2026 - 13:40

Rafa Mir sufre una lesión en el bíceps femoral y será baja durante varias jornadas

Elche (Alicante, España), 7 ene (EFE).- Rafa Mir, delantero del Elche, equipo de la Primera división del fútbol español, sufre una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo, según han informado este miércoles los servicios médicos del club ilicitano, por lo que añaden que será baja para varias jornadas.

Por EFE

El atacante, que no ha participado este miércoles en la sesión de entrenamiento de su equipo, ha sido sometido a pruebas médicas para determinar el alcance de las molestias sufridas el pasado sábado en el estadio Martínez Valero, durante el encuentro ante el Villarreal.

Las exploraciones han confirmado que Rafa Mir sufre una lesión muscular, por lo que, pese a que el club no precisa un periodo de baja, será baja para el partido ante el Valencia, su anterior equipo, la eliminatoria de Copa ante el Real Betis y los compromisos del mes de enero ante el Sevilla, club al que pertenece, y el Levante.

Rafa Mir, de 28 años, estaba completando una destacada temporada en el equipo ilicitano, con el que ha participado en 18 partidos de Liga, en los que sumó seis tantos.