Exárbitro es sentenciado a nueve meses de prisión

Coote, que fue árbitro de primer nivel en la Premier League, fue despedido tras hacerse viral un vídeo suyo insultando a Jürgen Klopp, cuando este era técnico del Liverpool.

Además, también se viralizó un vídeo suyo consumiendo una sustancia blanca durante la disputa de la Eurocopa en 2024 en la que dirigió varios partidos.

Coote también se vio envuelto el año pasado en un escándalo de amaños y tarjetas amarillas del que fue absuelto tras ser investigado por la federación inglesa de fútbol (FA, por sus siglas en inglés).

Durante el juicio, cuyo veredicto se ha conocido este jueves, el juez expuso que Coote tenía en su ordenador un vídeo de dos minutos y once segundos de un niño de quince años, el cual ha sido calificado dentro de la categoría A de esta clase de delitos, la más grave.

La defensa de Coote alegó que esto ocurrió hace seis años, cuando Coote estaba pasando un momento muy malo psicológicamente y que por entonces comenzó su adicción a la cocaína, de la cual aseguró haberse desenganchado hace once meses.

El exárbitro ahora trabaja en un puesto administrativo, asiste a terapia y recibe sesiones por parte de un psiquiatra. Además de la condena suspendida, Coote ha recibido una orden de prevención de daños sexuales que durará diez años. EFE