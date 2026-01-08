Matarazzo: "Estamos en el camino correcto para salir de abajo"

"En ese puesto tenemos a Oyarzabal, Óskarsson y Guedes, que también puede actuar ahí", ha indicado.

En cuanto al rival, el Getafe de Bordalás, ha comentado que es "importante saber que es un equipo diferente al Atlético de Madrid" al que le gusta jugar "directo".

Matarazzo recupera a Gorrotxategi y Zubeldia tras superar la sanción, dos futbolistas que vienen siendo indiscutibles en este curso.

"El equipo jugó bien la semana pasada y veremos quiénes juegan mañana. Es importante que haya competencia", ha añadido el técnico.

Para el encuentro del sábado, Matarazzo ha facilitado una lista en la que figuran 24 futbolistas, con el único descarte de Jon Karrikaburu.

"Estoy abierto a todos los jugadores, y no he visto ningún rumor sobre su salida. Elijo lo que creo que es lo oportuno para el partido, y recompenso a quienes mejor entrenan durante la semana", ha señalado.

Yangel Herrera, que esta temporada solo ha disputado 90 minutos como txuri urdin, se ha dejado ver en un campo anexo al que han entrenado el resto de sus compañeros haciendo carrera continua.

"Estoy encantado de verle en el campo, ha estado trabajando en el gimnasio muy fuerte. Es muy importante que vuelva y se quede, por lo que no vamos a apresurarnos con su vuelta. Es un jugador que nos puede dar cosas diferentes, es más físico", ha precisado.

Ante el Atlético la Real hizo un buen partido aunque no logró llevarse todo el botín, algo que no dejó muy satisfecho al nuevo entrenador, que ha reconocido que esta semana han analizado las cosas que hicieron mal para mejorar de cara al Getafe.

"Los jugadores tienen que saber lo que tienen que hacer, y si tienen claridad en las ideas lo harán mejor. Así soy yo, y me gusta ser claro con todos los jugadores, incluso con los que menos minutos juegan. Así se crea una tranquilidad en el grupo", ha indicado.

Sobre el sorteo de octavos de final de la Copa del Rey que coloca a los guipuzcoanos ante el Osasuna en Anoeta, Matarazzo ha señalado que juegan en casa por lo que están "encantados".

"Tenemos ganas de seguir avanzando porque es una competición que nos genera mucha ilusión, pero estoy centrado en el partido ante el Getafe”, ha concluido.