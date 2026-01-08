Pachuca confía en que el venezolano Salomón Rondón ayude a crecer a sus jóvenes talentos

"Estamos felices de tener a Salomón de vuelta. Es un goleador histórico, un gran profesional que transmite mucho con su ejemplo gracias a su energía. Estamos seguros que ayudará mucho a crecer a nuestros juveniles", aseveró el estratega.

Solari, quien vivirá su primer torneo al frente del Pachuca, destacó el carácter del exdelantero de River Plate como una de las cualidades que le gustaría tener en cada uno de sus elementos.

"Salomón nos ayudará mucho porque, además de que tiene mucho gol, nunca da un balón por perdido, siempre pelea hasta el último minuto por esa ansia de querer ganar. Es de la clase de jugadores que siempre son bienvenidos en este equipo", subrayó.

El regreso de Rondón, veterano de 36 años, fue anunciado el pasado 30 de diciembre.

El artillero caraqueño vivirá su segunda etapa en el equipo luego de un corto paso por el Real Oviedo español, conjunto que forma parte del Grupo Pachuca, que también es propietario de los 'Tuzos'.

Además de Rondón, como refuerzo para el Clausura 2026, el Pachuca contrató al centrocampista colombiano Christian Rivera, de 29 años, quien procede del Sport Recife y tiene experiencia en México con Querétaro y Tijuana.

El defensa Alan Mozo, ex del Chivas de Guadalajara, es otra de las incorporaciones.

La llegada de Mozo ayudará a contrarrestar la baja del zaguero ecuatoriano Andrés Micolta, quien se perderá el torneo por una fractura en la rótula de la rodilla derecha.

Para Solari, las altas de Rondón, Rivera y Mozo, junto a la base de jugadores que tiene, son suficientes para presentar un equipo competitivo.

"Estoy muy contento con el plantel que tenemos, con los jóvenes de la cantera y los refuerzos que han llegado. Estamos muy bien armados, tenemos un grupo de mucho carácter. Vamos a ser un equipo protagonista y valiente que buscará la victoria en todos lados desde la primera fecha", concluyó.

El Pachuca debutará en la primera jornada del Clausura con visita al Guadalajara el próximo domingo.