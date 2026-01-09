El Valencia guardará minuto de silencio por el técnico fallecido en naufragio en Indonesia

El homenaje también recordará al exfutbolista Enrique Collar, leyenda del Atlético de Madrid, fallecido el pasado 29 de diciembre a los 91 años y que forma parte de la historia del Valencia, ya que jugó 17 partidos oficiales con este equipo en la temporada 1969-1970.

Además del primer equipo masculino, el Valencia Femenino, el Valencia Mestalla y los equipos de la Academia VCF, tanto masculinos como femeninos, también guardarán un minuto de silencio en memoria de Fernando Martín y su familia.

El barco KM Putri Sakinah se hundió en aguas de la isla de Padar -en el Parque Nacional de Komodo (Indonesia)- alrededor de las 20.30 hora local del 26 de diciembre (12.30 GMT), tras lo cual se activó una búsqueda inicial con lanchas y más adelante se amplió el operativo.

A bordo viajaban 11 personas, incluida la familia de seis españoles -dos adultos y cuatro menores-, de los cuales dos -una mujer y una niña- fueron rescatadas junto al capitán del barco, tres miembros de la tripulación y un guía local.

Durante el operativo de búsqueda los rescatistas encontraron el cuerpo sin vida de Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; el de un hijo de este; y de una hija de su esposa, Andrea Ortuño, quien fue rescatada tras el accidente junto a otra de sus hijas.

Las autoridades dieron por concluidas este viernes las tareas para la recuperación del único integrante de la familia que continúa desaparecido, un niño de 10 años, hijo de la superviviente y de una expareja.