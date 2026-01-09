Omar Alderete, con otro desafío este sábado con la FA Cup

La FA Cup entra en acción con una intensa jornada correspondiente a la tercera ronda, que tendrá como uno de los focos de atención la presencia del paraguayo Omar Alderete, quien será parte del Sunderland en su visita al Everton. El defensor guaraní afronta un compromiso exigente ante un histórico del fútbol inglés, en un duelo que promete alta intensidad y donde su equipo buscará dar el golpe como visitante.