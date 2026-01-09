Omar Alderete, con otro desafío este sábado con la FA Cup

La mañana se abrirá con varios cruces atractivos desde las 9:15, entre ellos Cheltenham Town vs. Leicester City, Macclesfield FC vs. Crystal Palace y Wolves vs. Shrewsbury Town, además del ya mencionado Everton-Sunderland. Partidos en los que los equipos de mayor categoría intentarán imponer jerarquía ante rivales que sueñan con la sorpresa copera.
Desde el mediodía (12:00), la agenda se cargará con encuentros como Manchester City vs. Exeter City, Newcastle United vs. AFC Bournemouth, Fulham vs. Middlesbrough, Burnley vs. Millwall y Doncaster Rovers vs. Southampton, con varios clubes de Premier League y Championship en escena, obligados a confirmar su favoritismo en un torneo que no admite distracciones.
Más tarde, a las 14:45, sobresalen choques como Tottenham Hotspur vs. Aston Villa, uno de los duelos más atractivos de la ronda, además de Bristol City vs. Watford y Cambridge United vs. Birmingham City.
La jornada se cerrará a las 17:00 con Charlton Athletic vs. Chelsea, donde los “Blues” buscarán avanzar sin sobresaltos.
Resultados: FA Cup (3ª ronda): Viernes: MK Dons 1-Oxford United 1; Port Vale 1-Fleetwood Town 0; Preston North End 0-Wigan Athletic 1; Wrexham 3-Nottingham Forest 3.