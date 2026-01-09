Fútbol Internacional
09 de enero de 2026 - 22:36

Omar Alderete, con otro desafío este sábado con la FA Cup

El paraguayo Omar Alderete (29) se consolidó como uno de los mejores zagueros de Inglaterra.
La FA Cup entra en acción con una intensa jornada correspondiente a la tercera ronda, que tendrá como uno de los focos de atención la presencia del paraguayo Omar Alderete, quien será parte del Sunderland en su visita al Everton. El defensor guaraní afronta un compromiso exigente ante un histórico del fútbol inglés, en un duelo que promete alta intensidad y donde su equipo buscará dar el golpe como visitante.

Por David Rolón

La mañana se abrirá con varios cruces atractivos desde las 9:15, entre ellos Cheltenham Town vs. Leicester City, Macclesfield FC vs. Crystal Palace y Wolves vs. Shrewsbury Town, además del ya mencionado Everton-Sunderland. Partidos en los que los equipos de mayor categoría intentarán imponer jerarquía ante rivales que sueñan con la sorpresa copera.

Desde el mediodía (12:00), la agenda se cargará con encuentros como Manchester City vs. Exeter City, Newcastle United vs. AFC Bournemouth, Fulham vs. Middlesbrough, Burnley vs. Millwall y Doncaster Rovers vs. Southampton, con varios clubes de Premier League y Championship en escena, obligados a confirmar su favoritismo en un torneo que no admite distracciones.

Más tarde, a las 14:45, sobresalen choques como Tottenham Hotspur vs. Aston Villa, uno de los duelos más atractivos de la ronda, además de Bristol City vs. Watford y Cambridge United vs. Birmingham City.

La jornada se cerrará a las 17:00 con Charlton Athletic vs. Chelsea, donde los “Blues” buscarán avanzar sin sobresaltos.

Resultados: FA Cup (3ª ronda): Viernes: MK Dons 1-Oxford United 1; Port Vale 1-Fleetwood Town 0; Preston North End 0-Wigan Athletic 1; Wrexham 3-Nottingham Forest 3.