Pablo Hernández: “Estamos en una posición privilegiada”

El entrenador del Castellón analizó cómo llega su equipo en la previa del encuentro ante el Granada, “vamos a tener que sacar nuestra mejor versión si queremos sacar algo positivo”.

Del conjunto andaluz apuntó que "no refleja para nada la clasificación, dónde está el Granada con el equipo que es, cómo juega y con el entrenador que tiene”.

Pablo Hernández animó a su plantilla porque considera que está en sus manos "seguir haciéndolo igual, seguir jugando como estamos jugando, con la misma intensidad, con la misma concentración, siendo atrevidos con balón y teniendo personalidad”, dijo.

En ese sentido considera que están capacitados para "prolongar la buena dinámica que le lleva a ser el mejor equipo de las quince últimas jornadas".

El ex futbolista también analizó su futuro. Tras debutar en los banquillos con el ascenso a Segunda RFEF del filial del Castellón, se hizo cargo del primer equipo tras la quinta jornada y del descenso lo ha llevado a puestos de promoción de ascenso, lo que ha suscitado que equipos de Primera división sigan sus pasos.

“Estoy centrado en lo mío, que es estar aquí en el Castellón. Estoy muy contento aquí, muy feliz, y, obviamente, para mí estar aquí es un orgullo. Eso no va a desviar mis pensamientos, ni mis ideas, ni lo que tengo que hacer aquí”, concluyó.