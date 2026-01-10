2-1. El Vitória de Guimarães vence al Braga y gana por primera vez la Copa de la Liga lusa

Los 'conquistadores' anotaron los dos tantos en la segunda parte, tras una primera mitad en la que dominaron los 'guerreros', que abrieron el marcador en el minuto 17 con una diana del mediocentro Mário Dorgeles.

El Guimarães regresó del intervalo con nuevos bríos en este encuentro disputado en el Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, de Leiria, y marcó el gol del empate en el 59' con un disparo de delantero Samu a 11 metros de la portería de Lukas Hornicek.

Samu también contribuyó al gol definitivo en el 87' con un saque de esquina que Ndoye aprovechó para anotar de cabeza y poner el marcador en 2-1.

Ya en el tiempo de descuento el Braga desaprovechó la gran oportunidad de evitar el desastre después de que el árbitro pitara un penalti a su favor tras una falta de João Mendes sobre el lateral español Víctor Gómez, que acabó también con la expulsión de Mendes al ver su segunda tarjeta amarilla.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El mediocentro hispano-uruguayo Rodrigo Zalazar fue el encargado de disparar e penalti que fue parado por el portero del Guimarães Charles.

Esta ha sido la primera vez en su historia que el Vitória de Guimarães gana este trofeo y la primera vez que disputaba la final, mientras que para el Braga era la quinta final de la Copa de la Liga que disputaba en busca de su cuarto título.

El Guimarães llegó a la final tras haber derrotado al Sporting de Portugal, mientras que el Braga venció al Benfica, que es el equipo que ha ganado en más ocasiones este trofeo.