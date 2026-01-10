Carvajal: “Estamos a muerte con Xabi”

“El último tramo del año el equipo no ha estado al mejor nivel, pero estamos condicionados por muchas bajas. El parón de Navidad nos ha venido bien a todos. A Xabi le veo tranquilo y con la idea clara. Estamos a muerte con él y la confianza es mutua entre Xabi y los jugadores y el domingo daremos todo desde la posición que nos toque”, dijo en rueda de prensa.

Un Xabi que ha vivido momentos convulsos durante la temporada, como el enfado de Vinícius en su cambio en el clásico de octubre o las declaraciones de Fede Valverde en las que prefería no jugar en el lateral derecho.

“Si yo fuera entrenador y cambio a un futbolista y no se enfada, me enfadaría yo. ¿Lo de Fede? Entiendo que no le guste jugar de lateral, pero cada día sale y se deja el alma por el equipo. Y yo me quedo con eso”, valoró.

Un Real Madrid que se enfrenta al Barcelona este domingo por el título de la Supercopa de España en un partido en el que los azulgrana parten como favoritos, pero Carvajal invitó a los que dudan de su equipo a tirar de hemeroteca.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Les diría que echen un poco la vista atrás. Vengo de una carrera muy exitosa y de años en los que no se daba un duro por nosotros y hemos hecho maravillas. Hemos ganado ‘Champions’, títulos importantes contra a algunos que les daban como favoritos… Y nosotros nos enfocamos en el partido de mañana”, señaló.

“Siempre es un momento importante el ganar una final, y más contra el Barcelona. Puede ser un refuerzo importante para quien gane”, valoró.

“Muchos partidos vistiendo esta camiseta. Para nosotros es un día importante. Queremos llevarnos a casa este título. Y a nivel personal es importante porque puedo empatar a Modric como el jugador con más títulos en la historia del Real Madrid”, comentó.

Un partido para el que el Real Madrid recupera a Kylian Mbappé, una vez superado el esguince de rodilla que le hizo perderse la semifinal contra el Atlético de Madrid.

“Kylian para nosotros es un jugador importantísimo. El mejor delantero que existe en el mundo y ojalá pueda estar mañana en el terreno de juego, de inicio o los minutos que pueda hacerlo porque va a ser determinante”, declaró.

Carvajal formará parte de la convocatoria tras recuperarse de una artroscopia en la rodilla al detectarse la “presencia de un cuerpo libre articular en la rodilla derecha” tras el clásico de Liga del 26 de octubre, tras, en 2024, sufrir una grave lesión en la misma articulación.

“Es una operación de seis o siete estructuras de la rodilla que han tenido que ser retocadas y no ha sido sencillo. Ahora vamos por buen camino y espero estar al máximo nivel en el tramo final de la temporada, con retos importantes”, explicó.

Una recuperación que, teniendo contrato con el Real Madrid hasta el 30 de junio, está ligada a su recuperación.

“Vengo de un proceso complejo, de una lesión grave y una entrada a quirófano. Quiero entrenar y disfrutar jugando. El club sigue la línea de lo que yo pienso, que tengo que jugar y ver el nivel que puedo mostrar sobre el terreno de juego. Tenemos un aprecio mutuo. Si los astros se alinean y estamos en la línea de lo que queremos, no habrá ningún problema”, dijo.

Además, volvió a señalar al cargado calendario de partidos como motivo del aumento de lesiones de los futbolistas.

“Otro verano con pocas vacaciones, partidos cada tres días, partidos en ‘Champions’... se está viendo que los jugadores no hablamos en vano”, apuntó.