El Cruzeiro repatría al mediocampista Gerson del Zenit ruso

El jugador de 28 años, que regresa a su país tras una etapa en el fútbol ruso, aterrizó en Belo Horizonte este viernes para realizarse los estudios médicos en el club, donde una multitud de aficionados se aglomeró para darle la bienvenida al que se perfila como el referente del equipo para la nueva temporada.

El club informó que el mediocampista será presentado oficialmente ante la prensa la próxima semana e inmediatamente después se integrará a los trabajos de pretemporada para preparar el calendario de 2026.

Formado en las inferiores del Fluminense, donde debutó como profesional, el volante tuvo dos etapas exitosas en el Flamengo, donde se convirtió en un pilar fundamental para la obtención de múltiples títulos, así como pasos por el fútbol europeo vistiendo las camisetas de la Roma y la Fiorentina en Italia, y el Olympique de Marsella en Francia.

El mediocampista, quien también ha sido internacional con la selección brasileña, defendió los colores del Zenit de San Petersburgo durante medio año en 2025, pero no consiguió mantener una secuencia de partidos y sufrió una lesión muscular que lo mantuvo alejado de las canchas por casi dos meses.

En 2025, Cruzeiro acabó tercero en la Liga brasileña, justo por detrás de Flamengo y Palmeiras, y este año disputará la Copa Libertadores bajo comando de Tite, que asumió las riendas del club a mediados de diciembre.

Los once de Belo Horizonte cortan la cinta a la temporada 2026 este sábado contra Pouso Alegre en el Campeonato Mineiro.